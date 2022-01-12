Голикова отметила спад смертности в России по сравнению с январём 2021 года

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Первые десять дней января 2022 года показывают снижение смертности в России на 24,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Голикова отметила спад смертности в России по сравнению с январём 2021 года
  • AP

«Сейчас мы видим по десяти дням января 2022 года, хотя это сверхоперативные данные, что снижение смертности по сравнению с январём прошлого года, такими же десятью днями, составляет 24,5%», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, важно сохранить эту тенденцию.

Она добавила, что в целом по стране в связи и со снижением заболеваемости, и с проводимой вакцинацией отмечается снижение смертности.

По данным на 12 января, за сутки в России умерли 745 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 783 пациента. Общее число летальных исходов — 318 432.

Как сообщало ФАН, Геннадий Онищенко — врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

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