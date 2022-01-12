Голикова заявила, что в России уже выявлено 698 случаев омикрон-штамма коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране уже выявлено 698 случаев омикрон-штамма коронавируса.

«Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на Московский регион», — сказала она на совещании у президента страны.

По её словам, скорее всего, столичный регион примет на себя первый удар распространения нового штамма.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».