В Москве второй день подряд выявляют более 4000 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 4008 новых случаев коронавируса, то есть в столице уже второй день подряд число зафиксированных заболевших COVID-19 превышает 4000.

«В Москве выявлено 4008 новых случаев COVID-19... За сутки госпитализированы 777 человек, скончались 66 пациентов», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Уточняется, что в городе за сутки также выздоровели ещё 2826 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 896 693.

Накануне в Москве выявили 4635 случаев COVID-19 за сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперативного штаба заявил, что критического роста числа заболевших коронавирусом в столице на праздниках не наблюдалось.