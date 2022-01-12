По факту ДТП с автобусом в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

После ДТП с автобусом в Курагинском районе Красноярского края, в результате которого погибли четыре человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

РИА Новости