По факту ДТП с автобусом в Красноярском крае возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, в автобусе находились 15 пассажиров, из них трое обратились за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем на юге Красноярского края погибли четыре человека. Все погибшие ехали в легковом автомобиле.