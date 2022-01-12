В Екатеринбурге из-за угроз минирования эвакуировали ряд вузов и консерваторию

Людей из нескольких вузов и консерватории Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом информирует ТАСС.

РИА Новости

«Угрожающее письмо получили по электронной почте, эвакуировали основной учебный корпус», — рассказал советник ректора Уральского архитектурно-художественного университета Сергей Постников. Также были эвакуированы Екатеринбургский театральный институт, Уральский госуниверситет путей сообщения и Горный университет. Уточняется, что из-за эвакуации людей в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского перенесли экзамены. Ранее сообщалось, что из-за угроз минирования в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 90 школ.