В Екатеринбурге из-за угроз минирования эвакуировали ряд вузов и консерваторию
- РИА Новости
«Угрожающее письмо получили по электронной почте, эвакуировали основной учебный корпус», — рассказал советник ректора Уральского архитектурно-художественного университета Сергей Постников.
Также были эвакуированы Екатеринбургский театральный институт, Уральский госуниверситет путей сообщения и Горный университет.
Уточняется, что из-за эвакуации людей в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского перенесли экзамены.
Ранее сообщалось, что из-за угроз минирования в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 90 школ.