В Екатеринбурге из-за угроз минирования эвакуировали ряд вузов и консерваторию

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Людей из нескольких вузов и консерватории Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом информирует ТАСС.
В Екатеринбурге из-за угроз минирования эвакуировали ряд вузов и консерваторию
  • РИА Новости

«Угрожающее письмо получили по электронной почте, эвакуировали основной учебный корпус», — рассказал советник ректора Уральского архитектурно-художественного университета Сергей Постников.

Также были эвакуированы Екатеринбургский театральный институт, Уральский госуниверситет путей сообщения и Горный университет.

Уточняется, что из-за эвакуации людей в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского перенесли экзамены.

Ранее сообщалось, что из-за угроз минирования в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 90 школ.

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