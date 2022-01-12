Председатель СЖР Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Зеленского.
Председатель СЖР Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского
  • © Igor Primak/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы вместе с Михаилом работали в ВГТРК. Он тогда вёл программу «Вести Москва». Пересекались мы не так часто, но мне Миша запомнился как человек творческий, оптимистичный, улыбчивый, очень приятный в общении. Программу он делал интересную, подбирал иногда неожиданные сюжеты. Знаю, что у него было много новых творческих планов. Очень жаль, что он не успел их осуществить», — поделился воспоминаниями Соловьёв.

Он добавил, что сейчас держит связь с коллегами и «у всех просто шок от этой новости».

«От имени СЖР хочу выразить самые глубокие соболезнования семье и коллегам Михаила Зеленского! Светлая память», — сказал собеседник RT.

Ранее в отделе российского посольства в Пунта-Кане сообщили, что журналист Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить