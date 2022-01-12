Председатель СЖР Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского
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«Мы вместе с Михаилом работали в ВГТРК. Он тогда вёл программу «Вести Москва». Пересекались мы не так часто, но мне Миша запомнился как человек творческий, оптимистичный, улыбчивый, очень приятный в общении. Программу он делал интересную, подбирал иногда неожиданные сюжеты. Знаю, что у него было много новых творческих планов. Очень жаль, что он не успел их осуществить», — поделился воспоминаниями Соловьёв.
Он добавил, что сейчас держит связь с коллегами и «у всех просто шок от этой новости».
«От имени СЖР хочу выразить самые глубокие соболезнования семье и коллегам Михаила Зеленского! Светлая память», — сказал собеседник RT.
Ранее в отделе российского посольства в Пунта-Кане сообщили, что журналист Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет.