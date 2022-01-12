Два человека пострадали в аварии на МКАД с участием полицейской машины

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В Москве при аварии с участием полицейской машины пострадали два человека. ДТП произошло на МКАД, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Два человека пострадали в аварии на МКАД с участием полицейской машины
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Время 06:20, сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП, водитель грузовика совершил столкновение с патрульным автомобилем. В результате ДТП, по предварительным данным, два человека получили телесные повреждения, среди них сотрудник ГИБДД», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что все пострадавшие находились на проезжей части.

Ранее стало известно, что в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем на юге Красноярского края погибли четыре человека.

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