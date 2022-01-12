Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту аварии на автодороге в Курагинском районе, в результате которой погибли четыре человека.

«Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП на автомобильной дороге между поселками Краснокаменск и Кошурниково Курагинского района, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В прокуратуре уточнили, что бабушка и дедушка перевозили двух мальчиков 2005 года рождения. Один из них был их внуком, второй — его знакомым.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем на юге Красноярского края погибли четыре человека. Все погибшие ехали в легковом автомобиле.