В России выявили 17 946 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России было подтверждено 17 946 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 17 525 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 702 150 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 745 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 783 пациента. Общее число летальных исходов — 318 432.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 758 364 пациента. За сутки выздоровели 26 346 человек, накануне — 25 216.

Ранее ФАН сообщало, что врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.