В Нижегородской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми

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В Нижегородской области в 2022 году увеличится размер ежемесячного пособия на детей от трёх до семи лет.
В Нижегородской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство социальной политики.

Такое решение связано с повышением прожиточного минимума в области.

Ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет осуществляется в размере 50%, 75% и 100% величины прожиточного минимума на ребёнка, установленной в регионе в текущем году.

С 2022 года размер пособия составляет 5769, 8 653,5 и 11 538 рублей соответственно. Сумма зависит от среднедушевого дохода семьи.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям.

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