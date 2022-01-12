В Нижегородской области рассказали о мерах поддержки семей с детьми
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство социальной политики.
Такое решение связано с повышением прожиточного минимума в области.
Ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет осуществляется в размере 50%, 75% и 100% величины прожиточного минимума на ребёнка, установленной в регионе в текущем году.
С 2022 года размер пособия составляет 5769, 8 653,5 и 11 538 рублей соответственно. Сумма зависит от среднедушевого дохода семьи.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям.