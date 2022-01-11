В АТОР прокомментировали ситуацию с горящими турами

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с горящими турами.
В АТОР прокомментировали ситуацию с горящими турами
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«Маркетинговое название осталось на рынке. Если забить в поисковике любой горящий тур, выскочит энное количество сайтов с названием горящих туров, но, строго говоря, они горящими не являлись, то есть в 2020 и 2021 годах у нас горящих туров не было», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила эксперт, необходимости в таких турах не было, поскольку спрос и предложение были сбалансированными, а в некоторых ситуациях предложение не дотягивало до спроса.

«В 2022 году они будут, мы их ожидаем сразу после 15 января, потому что спрос после новогодних праздников резко упадёт и останется такое направление, как Египет», — считает Ломидзе.

Ранее Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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