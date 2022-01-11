Калининградская область приняла 57 тысяч туристов в новогодние праздники

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Калининградскую область посетили 57 тыс. туристов в новогодние праздники.
Калининградская область приняла 57 тысяч туристов в новогодние праздники
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, число путешественников с 31 декабря по 9 января оказалось на 7% выше прошлогодних значений.

«Средняя загрузка коллективных средств размещения в праздничный период осталась на уровне прошлого года и составила 75%», — сказал Ермак.

По его словам, наибольшая загрузка была у отелей в Зеленоградске, Калининграде и Светлогорске.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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