В Подмосковье восстановили права 20 тысяч обманутых дольщиков в 2021 году

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В Московской области восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков в 2021 году.
В Подмосковье восстановили права 20 тысяч обманутых дольщиков в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищной политики.

«Из них 11,7 тыс. человек получили ключи от жилья — были достроены и введены в эксплуатацию 116 многоквартирных домов. Ещё 8,7 тыс. граждан, купивших квартиры в 210 домах, получили денежные компенсации посредством механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — рассказали в ведомстве.

В 2022 году планируется решить проблему ещё 14,7 тыс. обманутых дольщиков в 234 домах.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году — приоритетная задача.

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