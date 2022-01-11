Вице-президент РСТ Горин рассказал о самых выгодных направлениях января

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о самых выгодных направлениях января.

В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что в настоящее время для россиян открыто 79 стран.

«Чартерные рейсы сейчас разрешены в семь стран: Турцию, Египет, ОАЭ, Доминикану, Кубу, Мексику и Катар. В другие страны, которые открыты, летают только регулярные рейсы. К ним можно отнести Грецию, Хорватию, Болгарию, Мальдивы, Сейшелы, Сербию, Армению и так далее», — пояснил Горин.

Как считает эксперт, в числе наиболее выгодных январских направлений — Египет, Турция, Куба и Доминикана.

По словам Горина, после новогодних праздников цены всегда снижаются и в настоящее время фактически по всем популярным направлениям есть более доступные варианты.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.