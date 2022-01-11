Автоэксперт Субботин дал советы по прогреву машины в мороз

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по прогреву машины в мороз.
Автоэксперт Субботин дал советы по прогреву машины в мороз
  • Gettyimages.ru

«Трещина на лобовом — это большая проблема, актуальная для морозов. Почти все стекла сейчас клееные. Кузова автомобиля производители делают с небольшим запасом прочности, поэтому любая неровная дорога приводит к тому, что стекло сильно «напрягается»: растягивается, сжимается. А если резко подать на него тёплый или горячий воздух, то оно лопается по концентратору напряжения», — напомнил он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, лучше прогревать лобовое стекло постепенно.

Субботин рекомендует включить обогрев в пол после пуска двигателя, а через десять минут перевести холодный обдув на стёкла. Затем он советует постепенно повышать мощность подачи воздуха.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.

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