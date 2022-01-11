В России запустили новые проекты в рамках госпрограммы развития молодёжного туризма

В России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В поездки отправились участники проектов «Культурный код» и «Студенческая весна».

«Над реализацией проекта «Культурный код» в разных городах работает большая команда. Это художники и ассистенты, организаторы, переводчики и многие другие. Каждый из них вносит большой вклад в развитие проекта, и здорово, что есть возможность поблагодарить ребят за их старания», — заявил автор проекта — президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

Обладатели Гран-при в номинации «Региональная программа» 29-го всероссийского фестиваля «Студенческая весна» отправились из Тюмени в Калининград.

Каждая поездка состоит из образовательно-туристического блока и полезной программы, в рамках которой предусмотрено, например, участие в волонтёрских акциях.

Ранее kp.ru сообщал, что во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» победили 200 учащихся. Они стали обладателями премии в размере 1 млн рублей.