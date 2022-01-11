Московский зоопарк поблагодарил жителей за подаренные ёлки

Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за предоставленные на безвозмездной основе ёлки.

Об этом сообщает LIFE.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, практика приёма зоопарками нераспроданных новогодних деревьев распространена по всему миру.

В зоопарке отметили, что лакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и другие животные. Некоторые животные используют деревья как укрытия, другие — как когтеточки, третьи — как игрушки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют 215 пунктов по переработке новогодних деревьев.