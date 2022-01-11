Названы наиболее популярные поддержанные машины в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Следом расположились модели АвтоВАЗа: Lada-2114 Samara, Lada Granta и Lada Kalina. Пятым стал Ford Focus.
Уточняется, что в среднем авто за год подорожали на 18,2%.
По мнению автомобильного эксперта Сергея Зиновьева, наиболее оптимальным выбором по соотношению «цена — качество» является Volkswagen Polo и Škoda Octavia второго поколения.
Как ранее передавало ФАН, сервис «Авито Авто» сообщил о росте спроса на подержанные праворульные машины в России в декабре.