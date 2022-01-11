Названы наиболее популярные поддержанные машины в России

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Аналитики интернет-портала «Авито Авто» назвали самые популярные марки машин с пробегом в России по итогам 2021 года. Лидером списка стала отечественная Lada Priora.
Названы наиболее популярные поддержанные машины в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Следом расположились модели АвтоВАЗа: Lada-2114 Samara, Lada Granta и Lada Kalina. Пятым стал Ford Focus.

Уточняется, что в среднем авто за год подорожали на 18,2%.

По мнению автомобильного эксперта Сергея Зиновьева, наиболее оптимальным выбором по соотношению «цена — качество» является Volkswagen Polo и Škoda Octavia второго поколения.

Как ранее передавало ФАН, сервис «Авито Авто» сообщил о росте спроса на подержанные праворульные машины в России в декабре.

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