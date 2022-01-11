В Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям

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Правительство Оренбургской области направит более 150 млн рублей на социальные выплаты многодетным семьям на приобретение или строительство жилья.
В Оренбургской области более 150 млн рублей направят на соцвыплаты многодетным семьям
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Для этой меры поддержки, по инициативе губернатора Дениса Паслера, бюджет 2022 года увеличат на 100 млн рублей. Такое решение принято на заседании правительства.

«Реализация меры поддержки начнётся в феврале 2022 года. Эти средства позволят улучшить жилищные условия 100 многодетных семей. 90 из них получат выплату в порядке очередности, ещё 10 — во внеочередном порядке», — сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области около 70% региональных бюджетных средств направят на образование, здравоохранение, дорожное строительство и социальную защиту населения в 2022 году.

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