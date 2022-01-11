Загородные дома станут самым популярным видом недвижимости в Подмосковье в 2022 году

В 2022 году самым популярным видом недвижимости в Подмосковье станут загородные дома, что приведёт к росту цен, заявила вице-президент Гильдии риелторов Московской области, председатель комитета по недвижимости в Торгово-промышленной палате Щёлкова Олеся Рудакова.

«Тренд в этом году — это загородная недвижимость. На неё будут давать льготную ипотеку, и люди будут активно брать земельные участки, дома, дачи», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По словам собеседницы издания, такой спрос станет причиной роста цен на рынке, поэтому подобрать нужный вариант жилья для себя лучше до конца месяца.

«Если кто-то задумался о приобретении загородного дома, то нужно действовать уже в январе, пока не выросли цены, не дожидаясь первых цветочков и листочков», — добавила Рудакова.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.