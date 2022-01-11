Движение по набережной Фонтанки в Петербурге заблокировали из-за пожара в доме Сорокина
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.
Доходный дом Сорокина по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 139 загорелся днём 11 января.
Сотрудники экстренных служб получили данные о ЧП в 12:28, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На место происшествия выехали не только спасатели, но и медики и полицейские.
Как пишет kp.ru, из-за того, что дом исторический и жилой, пожару был сразу присвоен ранг номер 1-Бис. Затем спасатели повысили ранг пожара до второго.
Всех жильцов дома эвакуировали. Для них к месту пожара был направлен автобус для временного размещения.