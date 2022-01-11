Движение по набережной Фонтанки в Петербурге заблокировали из-за пожара в доме Сорокина

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Движение по набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге заблокировали из-за пожара в доходном доме Сорокина.
Движение по набережной Фонтанки в Петербурге заблокировали из-за пожара в доме Сорокина
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

Доходный дом Сорокина по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 139 загорелся днём 11 января.

Сотрудники экстренных служб получили данные о ЧП в 12:28, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выехали не только спасатели, но и медики и полицейские.

Как пишет kp.ru, из-за того, что дом исторический и жилой, пожару был сразу присвоен ранг номер 1-Бис. Затем спасатели повысили ранг пожара до второго.

Всех жильцов дома эвакуировали. Для них к месту пожара был направлен автобус для временного размещения.

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