Адвокат Некрасов назвал порядок действий при смене управляющей компании в доме
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.
Необходимо организовать общее собрание жильцов — оно одобряет расторжение действующего договора с управляющей компанией, пояснил юрист. Затем нужно найти новую компанию и вступить с ней в переговоры, согласовать тарифы и прочие условия или определиться с самостоятельным управлением своим домом.
«Это целый процесс с подготовкой повестки дня, всего пакета документов, уведомлением собственников. Есть даже компании на рынке, кто под ключ их проводит», — рассказал Андрей Некрасов.
Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.