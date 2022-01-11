Адвокат Некрасов назвал порядок действий при смене управляющей компании в доме

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Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.
Адвокат Некрасов назвал порядок действий при смене управляющей компании в доме
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

Необходимо организовать общее собрание жильцов — оно одобряет расторжение действующего договора с управляющей компанией, пояснил юрист. Затем нужно найти новую компанию и вступить с ней в переговоры, согласовать тарифы и прочие условия или определиться с самостоятельным управлением своим домом.

«Это целый процесс с подготовкой повестки дня, всего пакета документов, уведомлением собственников. Есть даже компании на рынке, кто под ключ их проводит», — рассказал Андрей Некрасов.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.

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