В Подмосковье откроют 215 пунктов по переработке новогодних деревьев
Как сообщает телеканал «360», соответствующую карту опубликовали на официальном портале областного правительства.
В кабмине уточнили, что экологическая акция начнётся 15 января и продлится в течение месяца, до 15 февраля. Жители смогут сдать ели и сосны — все деревья отправят на вторичную переработку.
Как ранее передавал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области число экопунктов, где можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки, увеличилось до 315.