В Подмосковье откроют 215 пунктов по переработке новогодних деревьев

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Жители Московской области смогут сдать на переработку свои новогодние деревья в 215 пунктах. В регионе создали онлайн-карту с адресами точек в рамках акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!».

Как сообщает телеканал «360», соответствующую карту опубликовали на официальном портале областного правительства.

В кабмине уточнили, что экологическая акция начнётся 15 января и продлится в течение месяца, до 15 февраля. Жители смогут сдать ели и сосны — все деревья отправят на вторичную переработку.

Как ранее передавал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области число экопунктов, где можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки, увеличилось до 315.

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