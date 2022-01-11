В Челябинской области ограничат движение на трассе в Казахстан

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На двух участках автодороги А310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан 11 и 12 января введут ограничение движения вплоть до полной остановки транспорта в связи с проведением дорожных работ.
В Челябинской области ограничат движение на трассе в Казахстан
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ «Управление дорог «Южный Урал».

«На 30-м и 40-м км трассы А310 будут проводиться работы по установке модульных пешеходных переходов. В связи с этим 11 и 12 января вводится временное ограничение движения в виде снижения скорости, а также временное перекрытие с полной остановкой движения», — пояснили в пресс-службе организации.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что Крым получит 12 млрд рублей на ремонт и обслуживание дорожной сети в 2022 году.

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