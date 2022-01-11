Собянин подвёл итоги работы платформы «Город идей»

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги семилетней работы платформы «Город идей».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

Так, по словам Собянина, с 2014 года власти столицы провели 35 краудсорсинг-проектов, в которых приняли участие более 300 тыс. человек.

В 2021 году шесть тематических проектов собрали более 4 тыс. идей, из которых 423 взяли в работу.

Также Собянин отметил несколько наиболее успешных проектов, в частности, «Городские мастерские семейного творчества», посвящённый семейным мероприятиям, «Культура рядом» по развитию культурного пространства в жилых районах, «Волонтёры Москвы» и другие.

Отмечается, что на платформе все заинтересованные москвичи могут предложить и обсудить идеи по улучшению работы ключевых сфер городского хозяйства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что движение «Волонтёры Подмосковья» подвело итоги 2021 года. Во встрече приняли участие сотни добровольцев из разных городов региона.