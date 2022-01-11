Опрос: 82% россиян планируют путешествия в 2022 году
- ©Prapass Pulsub
- Gettyimages.ru
Как пишут «Известия», в число стран, куда собираются отправиться российские туристы в наступившем году, вошли Турция, Египет, Италия, Греция и Испания.
В то же время многие жители России (73%) планируют путешествовать и внутри страны.
Большинство опрошенных — 44% — хотели бы отправиться в путешествие летом, 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой. Для 9% время года не имеет значения.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.