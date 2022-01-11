В Курганском госуниверситете продлили сроки сдачи сессии для студентов из Казахстана

Студентам Курганского государственного университета (КГУ), которые находятся в Казахстане и не могут приехать в Курган, разрешили сдавать сессию дистанционно или продлить сроки её сдачи.

Похожее решение приняли и в Шадринском государственном педагогическом университете (ШГПУ), передаёт URA.RU.

«Шадринский университет принял решение продлить сроки зимней сессии студентам, которые сейчас находятся в Казахстане. Решение принято в связи с массовыми беспорядками в республике. Срок продления будет корректироваться в зависимости от того, когда в Казахстане полностью восстановят интернет и дорожное сообщение с Россией», — уточнили в пресс-службе ШГПУ.

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