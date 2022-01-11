Следствие возбудило дело после гибели мужчины из-за хлопка газа в доме на Сахалине

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины после хлопка газа в квартире жилого дома в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте СК России по Сахалинской области.

«Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту возгорания в одной из квартир жилого дома по ул. Южно-Сахалинской в областном центре, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники оперативных служб.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с баллоном газа.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газа в жилом доме в Южно-Сахалинске погиб один человек.

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