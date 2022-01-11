Площадки «Мегабак» помогли собрать 70,5 тысячи кубометров вторсырья в Подмосковье

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Площадки «Мегабак» помогли собрать 70,5 тыс. кубометров вторсырья в Московской области с 2019 года.
Площадки «Мегабак» помогли собрать 70,5 тысячи кубометров вторсырья в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, только за новогодние праздники жители сдали 4 тыс. кубометров крупного мусора.

«Мы благодарны жителям Подмосковья за то, что с ответственностью подходят к вопросам утилизации крупногабаритных отходов», — сказал он.

По словам Велиховского, чаще всего сдают мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль.

«Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку, а в дальнейшем они обретают вторую жизнь», — добавил министр.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.

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