Площадки «Мегабак» помогли собрать 70,5 тысячи кубометров вторсырья в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, только за новогодние праздники жители сдали 4 тыс. кубометров крупного мусора.
«Мы благодарны жителям Подмосковья за то, что с ответственностью подходят к вопросам утилизации крупногабаритных отходов», — сказал он.
По словам Велиховского, чаще всего сдают мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль.
«Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку, а в дальнейшем они обретают вторую жизнь», — добавил министр.
Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.