Петербург присоединился к федеральной системе «РЭО Радар»

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Санкт-Петербург присоединился к федеральной системе «РЭО Радар».
Петербург присоединился к федеральной системе «РЭО Радар»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360».

«В конце 2021 года в Санкт-Петербурге выбрали единого регоператора в рамках реализации реформы обращения с ТКО. Теперь ответственность за вывоз отходов в Петербурге несёт исключительно Невский экологический оператор», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, жители Петербурга смогут оставлять жалобы и обращения по поводу вывоза отходов.

«РЭО Радар» позволяет собирать жалобы и обращения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация и другим.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.

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