Моряки Северного флота приняли участие в тренировке по борьбе за живучесть судна

Моряки Северного флота приняли участие в тренировке, посвящённой борьбе за живучесть судна.

Об этом сообщает Nord-News.

«Военные и гражданские моряки учились устранять различные виды смоделированных «аварийных» ситуаций — принимать меры по ограничению распространения воды по кораблю, устранять поступление воды, с помощью накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования», — заявили в пресс-службе флота.

В состав экипажей кораблей и судов входят водолазные специалисты. Для них провели тренировки по обследованию корпуса корабля и организации работ на малых глубинах.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.