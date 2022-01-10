В Москве планируют построить более 270 км дорог до 2025 года

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В Москве планируют построить 272,7 км дорог до 2025 года, заявил глава столичного строительного комплекса Андрей Бочкарёв.
В Москве планируют построить более 270 км дорог до 2025 года
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Развитие транспортного каркаса остаётся приоритетной задачей Строительного комплекса Москвы. В ближайшие три года в наших планах возведение 272,7 км дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад», — сказал Бочкарёв.

Основной проект в транспортном строительстве — возведение хордовых магистралей. Как ожидается, они будут полностью готовы в 2022 — 2023 годах.

Продолжится работа и по реконструкции МКАД. Главным транспортным проектом в ТиНАО по-прежнему будет строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 12 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году.

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