В Москве планируют построить более 270 км дорог до 2025 года

В Москве планируют построить 272,7 км дорог до 2025 года, заявил глава столичного строительного комплекса Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Развитие транспортного каркаса остаётся приоритетной задачей Строительного комплекса Москвы. В ближайшие три года в наших планах возведение 272,7 км дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад», — сказал Бочкарёв.

Основной проект в транспортном строительстве — возведение хордовых магистралей. Как ожидается, они будут полностью готовы в 2022 — 2023 годах.

Продолжится работа и по реконструкции МКАД. Главным транспортным проектом в ТиНАО по-прежнему будет строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 12 млрд рублей на ремонт дорог в 2022 году.