Центр управления регионом обработал 878 обращений жителей Крыма с начала года

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Центр управления регионом Республики Крым обработал 878 обращений жителей с начала 2022 года.
Центр управления регионом обработал 878 обращений жителей Крыма с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ЦУР.

Граждане обращались по поводу дорог, жилищно-коммунальной сферы и благоустройства.

«Мы наблюдаем стремительное увеличение доли обращений крымчан к властям в социальных сетях. Это связано, во-первых, с ростом узнаваемости Центра управления регионом, во-вторых, с качеством и эффективностью работы администраций, министерств и ведомств с гражданами в удобном для всех формате — в соцсетях», — заявил глава центра Артём Артёменко.

Ранее «Невские новости» сообщали, что служба «112» обработала 18 млн обращений в Санкт-Петербурге за четыре года.

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