В Подмосковье рассказали о работе по обновлению транспорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по обновлению транспорта в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас идёт большое обновление подвижного состава общественного транспорта», — заявил Воробьёв на совещании с зампредами регионального правительства.

Как отметил губернатор, на территории Подмосковья работают несколько частных компаний.

«Хочу поблагодарить их за то, что они стараются выдержать наши стандарты. Это происходит, так скажем, не совсем легко — в борьбе», — сказал он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что к системе оплаты проезда картой «Тройка» подключили более 4 тыс. автобусов в Подмосковье.