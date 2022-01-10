Эксперт рынка недвижимости Кричевский дал прогноз по ценам на квартиры на вторичном рынке
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что в 2022 году такие квартиры начнут дешеветь.
«В зависимости от обстоятельств цены могут как просто остаться на месте, так и опуститься на 6— 10%. Наиболее вероятный вариант — постепенное снижение в первой половине года и остановка падения во второй», — сказал эксперт.
В свою очередь, директор департамента вторичного рынка агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома выразил мнение, что развитие тенденции роста ипотечных ставок может вызвать существенное сокращение числа сделок на вторичке.
«В очередной раз мы станем свидетелями трансформации вторичного сегмента масс-маркета. Из рынка продавца он превращается в рынок покупателя», — пояснил специалист.
Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.