В Москве ликвидировали более двух тысяч самостроев в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве в 2021 году было ликвидировано более 2 тыс. самостроев.

Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра, 53% самостроев демонтированы владельцами в добровольном порядке. Общая площадь всех упразднённых объектов составила 546 тыс. кв. м.

«76,5% нарушений было выявлено с использованием современных технологических решений. В их числе искусственный интеллект, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и другие технологии. Это на 37% превышает показатели 2020 года», — подчеркнул Ефимов.

По сообщению телеканала «360», в Московской области назвали число снесённых и достроенных объектов в 2021 году.