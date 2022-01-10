В Москве ликвидировали более двух тысяч самостроев в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
По словам заммэра, 53% самостроев демонтированы владельцами в добровольном порядке. Общая площадь всех упразднённых объектов составила 546 тыс. кв. м.
«76,5% нарушений было выявлено с использованием современных технологических решений. В их числе искусственный интеллект, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и другие технологии. Это на 37% превышает показатели 2020 года», — подчеркнул Ефимов.
По сообщению телеканала «360», в Московской области назвали число снесённых и достроенных объектов в 2021 году.