В Пермском крае возбудили дело по факту фальсификации сертификата о вакцинации

Против жителя Пермского края возбудили уголовное дело за использование поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Полицейские установили, что 49-летний житель города Верещагино Пермского края предоставил по месту своей работы на одном из железнодорожных транспортных предприятий поддельный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 на своё имя», — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, дело возбудили по ч. 5 ст. 327 УК России.

За использование подложного документа мужчине грозит штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до полугода.

Как ранее сообщал сайт Newinform, трое жителей Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.