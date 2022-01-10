В Пермском крае возбудили дело по факту фальсификации сертификата о вакцинации
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Полицейские установили, что 49-летний житель города Верещагино Пермского края предоставил по месту своей работы на одном из железнодорожных транспортных предприятий поддельный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 на своё имя», — сообщили в ведомстве.
Как уточняется, дело возбудили по ч. 5 ст. 327 УК России.
За использование подложного документа мужчине грозит штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до полугода.
Как ранее сообщал сайт Newinform, трое жителей Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.