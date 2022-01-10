На Дальнем Востоке прошли масштабные учения подразделений ВВС и ПВО
- РИА Новости
Как передаёт ОТР, военные отработали действия по отражению авианалёта. Условному противнику противостояли зенитно-ракетные комплексы С-400.
Отмечается, что мероприятия по развёртыванию, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению целей были проведены успешно.
В результате электронных пусков специалистам удалось отразить атаку условного противника.
Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.