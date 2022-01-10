На Дальнем Востоке прошли масштабные учения подразделений ВВС и ПВО

Масштабные тренировочные мероприятия военнослужащих ВВС и ПВО прошли на Сахалине и в Хабаровском крае.

Как передаёт ОТР, военные отработали действия по отражению авианалёта. Условному противнику противостояли зенитно-ракетные комплексы С-400.

Отмечается, что мероприятия по развёртыванию, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению целей были проведены успешно.

В результате электронных пусков специалистам удалось отразить атаку условного противника.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.