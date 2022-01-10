Один человек погиб при наезде автомобиля на остановку в Челябинске
- РИА Новости
«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford, мужчина 2002 года рождения, не справившись с управлением, наехал на остановочный комплекс в Челябинске», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по региону.
Отмечается, что погибший и все пострадавшие — пешеходы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в результате столкновения частного микроавтобуса и легкового автомобиля в горной местности в Якутии пострадали 11 человек.