Один человек погиб при наезде автомобиля на остановку в Челябинске

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Один человек погиб, трое получили ранения в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Челябинске.
Один человек погиб при наезде автомобиля на остановку в Челябинске
  • РИА Новости

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford, мужчина 2002 года рождения, не справившись с управлением, наехал на остановочный комплекс в Челябинске», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что погибший и все пострадавшие — пешеходы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в результате столкновения частного микроавтобуса и легкового автомобиля в горной местности в Якутии пострадали 11 человек.

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