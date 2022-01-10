Автоэксперт Гудков дал прогноз по ценам на автомобили с пробегом в России

Автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулём» Никита Гудков рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на подержанные автомобили в России в ближайшее время.

Из-за дефицита новых автомобилей в прошлом году выросли цены на вторичном рынке. Если ситуация с ценами на новые машины и нормализуется в перспективе, ждать снижения цен на авто с пробегом раньше 2023 года не стоит. Такое мнение автоэксперт выразил в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если мы предположим, что в идеальном случае у нас к середине года — осени — наладится ситуация на рынке новых машин, то с интервалом в три — шесть месяцев начнёт налаживаться и на рынке подержанных. Но тут факторов, которые на это влияют, ещё больше, поэтому ещё сложнее спрогнозировать. Ясно то, что по рынку подержанных машин в течение всего 2022 года я бы не ждал улучшения ситуации и тем более возврата к прежним временам по доступности цен на машины», — отметил специалист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.