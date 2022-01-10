Благоустройство Шелепихинской набережной планируют завершить в 2024 году

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Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что стартовавшие летом работы по реконструкции и благоустройству Шелепихинской набережной планируют завершить в 2024 году.
Благоустройство Шелепихинской набережной планируют завершить в 2024 году
  • © Проектное решение

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Работы проводятся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца», — уточнил Загрутдинов.

Строительство развязки будет осуществляться в три этапа, последним из которых станет реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной.

В рамках этих работ планируется высадить 11 144 кустарника, 287 деревьев и разбить 10,3 га газона.

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продолжить работы по созданию парка «Яуза» на северо-востоке столицы.

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