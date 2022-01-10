В России выявили 15 830 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России было выявлено 15 830 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 666 679 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Накануне стало известно о 16 246 заболевших.

За сутки умер 741 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 763 пациента. Общее число летальных исходов — 316 904.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 706 802 пациента. За сутки выздоровели 19 890 человек, накануне — 20 751.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, значительно ниже, чем у «дельты».