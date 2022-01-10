В России выявили 15 830 случаев коронавируса за сутки
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Накануне стало известно о 16 246 заболевших.
За сутки умер 741 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 763 пациента. Общее число летальных исходов — 316 904.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 706 802 пациента. За сутки выздоровели 19 890 человек, накануне — 20 751.
Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, значительно ниже, чем у «дельты».