Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России с другими странами
«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что данная интеграция является абсолютно адекватной, объективной и реалистичной с точки зрения практичной жизни.
Шхагошев добавил, что влияние России на страны СНГ будет расти в хорошем смысле этого слова, то есть будет соответствовать тем объективным связям, которые существуют между странами — инфраструктуре, языку, традициям.
«Что касается США и их озабоченности, непосредственно Блинкена... они с каждым днём будут терять влияние на страны бывшего Советского Союза», — резюмировал депутат.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе.