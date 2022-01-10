Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России с другими странами

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что новые формы интеграции России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ пугают Соединённые Штаты.

«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что данная интеграция является абсолютно адекватной, объективной и реалистичной с точки зрения практичной жизни.

Шхагошев добавил, что влияние России на страны СНГ будет расти в хорошем смысле этого слова, то есть будет соответствовать тем объективным связям, которые существуют между странами — инфраструктуре, языку, традициям.

«Что касается США и их озабоченности, непосредственно Блинкена... они с каждым днём будут терять влияние на страны бывшего Советского Союза», — резюмировал депутат.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе.

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