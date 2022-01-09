В России выявили 16 246 случаев коронавируса за сутки
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За сутки умерли 763 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 796 пациентов. Общее число летальных исходов — 316 163.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 686 912 пациентов. За сутки выздоровел 20 751 человек, накануне — 20 449.
Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у «дельты».