В центре Дербента в результате стрельбы один человек получил ранение
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России.
«В результате стрельбы по ул. Сальмана в Дербенте ранен один человек», — заявили в Следственном комитете.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Полиция объявила в розыск подозреваемого.
В ноябре сообщалось, что в дагестанском селе в результате стрельбы погиб имам мечети, два человека пострадали.