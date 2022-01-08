В центре Дербента в результате стрельбы один человек получил ранение

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В центре Дербента мужчина устроил стрельбу, в результате произошедшего один человек получил ранение.
В центре Дербента в результате стрельбы один человек получил ранение
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России.

«В результате стрельбы по ул. Сальмана в Дербенте ранен один человек», — заявили в Следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Полиция объявила в розыск подозреваемого.

В ноябре сообщалось, что в дагестанском селе в результате стрельбы погиб имам мечети, два человека пострадали.

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