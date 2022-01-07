Интерфакс: в Ростове-на-Дону мужчина погиб в результате взрыва СВУ

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В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме мужчина погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, ещё один человек пострадал. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.
Интерфакс: в Ростове-на-Дону мужчина погиб в результате взрыва СВУ
  • Legion-Media

По данным источника, в подъезде многоквартирного дома на улице Береговая обнаружили мужчину с оторванными кистями рук. От полученных ранений он скончался.

По предварительным данным, сработало взрывное устройство. 

Как заявил источник, на место прибыли оперативные службы, в ходе обследования здания произошёл второй взрыв. 

«В результате травмы получил сотрудник правоохранительных органов. Он госпитализирован», — утверждает источник.

Он заявил, что обследование дома продолжается. 

Агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации нет.

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