Интерфакс: в Ростове-на-Дону мужчина погиб в результате взрыва СВУ
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По данным источника, в подъезде многоквартирного дома на улице Береговая обнаружили мужчину с оторванными кистями рук. От полученных ранений он скончался.
По предварительным данным, сработало взрывное устройство.
Как заявил источник, на место прибыли оперативные службы, в ходе обследования здания произошёл второй взрыв.
«В результате травмы получил сотрудник правоохранительных органов. Он госпитализирован», — утверждает источник.
Он заявил, что обследование дома продолжается.
Агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации нет.