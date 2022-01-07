По факту гибели двух человек после жёсткой посадки вертолёта в Башкирии возбуждено дело

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек после жёсткой посадки вертолёта в Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек)», — отмечается в сообщении.

В результате ЧП два пассажира погибли, командир воздушного судна с различными травмами доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что второй пострадавший при жёсткой посадке вертолёта в Башкирии умер по дороге в больницу.