Более 70 человек погибли в ДТП в России с начала года

Пресс-служба Минздрава России сообщила, что в стране за пять дней 2022 года 323 человека пострадали и 73 погибли в результате ДТП.

«По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за период с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек, 323 из них — в ДТП, среди которых 58 детей», — приводит Интерфакс сообщение пресс-служба Миндздрава.

Уточняется, что погибли 150 человек, из которых 73 в ДТП, в том числе трое детей.

Отмечается, что 222 человека госпитализированы с мест ДТП.

Ранее сообщалось, что на трассе «Дон» в Тульской области в результате нескольких ДТП пострадали 15 человек.