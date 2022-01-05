В Екатеринбурге на промышленной площадке произошёл пожар в цехе

На промышленной площадке в Екатеринбурге произошёл пожар в цехе. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

«Поступило сообщение о пожаре по улице Фронтовых Бригад в городе Екатеринбурге на территории покрасочной камеры на промплощадке. По оперативной информации, пожар охватил площадь 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении МЧС России в Telegram.

Для тушения пожара задействовали 45 пожарных и 14 единиц техники.

Возгорание было локализовано.

Ранее стало известно, что на Амурском газоперерабатывающем заводе произошёл пожар, в результате инцидента никто не пострадал.