В Генпрокуратуре России рассказали о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах

В интернете происходит масштабное продвижение недостоверной информации о вакцинации от коронавируса, рассказали в Генеральной прокуратуре России.

«В сети интернет развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Также в ведомстве отметили активную работу интернет-сервисов и Telegram-каналов, предлагающих приобрести поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в России возбуждено более 200 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.