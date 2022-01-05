В Генпрокуратуре России рассказали о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах

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В интернете происходит масштабное продвижение недостоверной информации о вакцинации от коронавируса, рассказали в Генеральной прокуратуре России.

«В сети интернет развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Также в ведомстве отметили активную работу интернет-сервисов и Telegram-каналов, предлагающих приобрести поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в России возбуждено более 200 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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